Une nouvelle aventure de Phileas Fogg et Passepartout

Un roman d'aventures dans l'Amérique de la fin du XIXème siècle, un siècle prolifique et passionnant où découvreurs, explorateurs, anthropologues nous ont ouvert des horizons insoupçonnés. Londres, 1874 - Deux ans après son mémorable Tour du monde en quatre-vingts jours avec son serviteur Passepartout, Phileas Fogg a repris une vie routinière dans sa maison de Saville-row. Il se rend quotidiennement au Reform-Club où il retrouve des habitués pour jouer aux cartes. C'est au cours d'une partie de whist que naît, un jour, l'idée de se lancer dans une nouvelle aventure : retrouver un explorateur dont la disparition a défrayé la chronique : John Carpenter. Phileas Fogg, accompagné de Passepartout, s'embarque donc pour New-York, avant de traverser d'est en Ouest, en pleines guerres indiennes, le continent nord-américain jusqu'à San Francisco, ville chatoyante, et caboter au large des côtes californienne et mexicaine, avant de gagner le port du Pérou où a débarqué une certain Pizarro, d'où ils rejoignent Lima en montgolfière. De là, un guide les mène jusqu'à l'Ucayali, un affluent de l'Amazone, qu'ils remontent jusqu'à Iquitos dans le sillage de l'explorateur disparu...