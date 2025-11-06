Votre attention est votre superpouvoir

Redécouvrez le pouvoir de votre attention, et reprenez les rênes de votre concentration ! Connaissez-vous des personnes qui n'arrivent plus à regarder un lm à la télévision sans scroller, en même temps, sur leur téléphone ? En faites-vous partie ? Sans cesse stimulés par les médias et les réseaux sociaux, nos cerveaux ont pris de mauvaises habitudes. C'en est devenu une véritable addiction, que certains, non contents de monétiser notre intérêt, ont su manipuler à leur avantage. En tant que consommateur, acteur et expert de ces nouveaux médias, Fabien Olicard s'empare de cet enjeu de société. Il vous révèle le vrai fonctionnement de votre attention, et surtout vous présente les outils pour reprendre le pouvoir. Tous les grands succès de Fabien OLICARD sont chez Pocket