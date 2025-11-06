Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Votre attention est votre superpouvoir

Bernard Werber, Fabien Olicard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Redécouvrez le pouvoir de votre attention, et reprenez les rênes de votre concentration ! Connaissez-vous des personnes qui n'arrivent plus à regarder un lm à la télévision sans scroller, en même temps, sur leur téléphone ? En faites-vous partie ? Sans cesse stimulés par les médias et les réseaux sociaux, nos cerveaux ont pris de mauvaises habitudes. C'en est devenu une véritable addiction, que certains, non contents de monétiser notre intérêt, ont su manipuler à leur avantage. En tant que consommateur, acteur et expert de ces nouveaux médias, Fabien Olicard s'empare de cet enjeu de société. Il vous révèle le vrai fonctionnement de votre attention, et surtout vous présente les outils pour reprendre le pouvoir. Tous les grands succès de Fabien OLICARD sont chez Pocket

Par Bernard Werber, Fabien Olicard
Chez Pocket

| 1 Partages

Auteur

Bernard Werber, Fabien Olicard

Editeur

Pocket

Genre

Réussite personnelle

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Votre attention est votre superpouvoir par Bernard Werber, Fabien Olicard

Commenter ce livre

 

Votre attention est votre superpouvoir

Fabien Olicard

Paru le 06/11/2025

208 pages

Pocket

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266350037
9782266350037
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.