#Roman francophone

Galette au miel

Haruki Murakami, Kat Menschik, Corinne Atlan

Superbement illustrée, une histoire tout en délicatesse et mélancolie en forme d'hommage pudique du maître Murakami aux victimes du séisme de Kobe, et à ceux que leurs failles intérieures font parfois vaciller. Quand la femme dont il est secrètement amoureux lui révèle que sa petite fille est en proie à un cauchemar récurrent, Junpei, auteur de nouvelles, invente l'histoire d'un ours mélomane capable d'apaiser toutes les peines... Superbement illustrée, une histoire tout en délicatesse et mélancolie en forme d'hommage pudique du maître Murakami aux victimes du séisme de Kobe, et à ceux que leurs failles intérieures font parfois vaciller. " Subtil et délicat. " Libération

Par Haruki Murakami, Kat Menschik, Corinne Atlan
Chez 10/18

|

Auteur

Haruki Murakami, Kat Menschik, Corinne Atlan

Editeur

10/18

Genre

Littérature japonaise

Galette au miel

Haruki Murakami trad. Corinne Atlan

Paru le 06/11/2025

96 pages

10/18

9,50 €

9782264086426
