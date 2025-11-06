Inscription
#Beaux livres

Recettes et Bêtises

Aurélien Cohen, Marie Thibault

ActuaLitté
Aurélien Cohen revient avec un nouveau livre de pâtisserie à la croisée de deux univers, mêlant recettes et aventures enfantines. Les oursonnes Charlie et Anna, aidées de Souricette, partent pour une aventure gourmande dans une pâtisserie. Entre réalisation de recettes pas à pas (oursons guimauves, chouquettes, pain perdu, fondant au chocolat...), histoires et jeux (cherche et trouve, labyrinthe, jeu des 7 différences...), les trois amies nous plongent avec douceur dans leur monde joyeux et délicieux. Décidément, la pâtisserie d'Aurélien Cohen se savoure à tout âge !

Recettes et Bêtises

Aurélien Cohen

Paru le 13/11/2025

132 pages

Solar

19,90 €

