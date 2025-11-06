Inscription
#Beaux livres

Les recettes originales d'Arnaud Donckele

Arnaud Donckele, Laurent Fau, Thibaut Danancher

ActuaLitté
" Depuis ma plus jeune vie d'apprenti, je suis guidé par une vérité : le bonheur simple de cuisiner. Trop d'amateurs passionnés se mettent la pression à la lecture de certaines recettes en voulant à tout prix éblouir. J'ai plutôt tendance à penser que cette pression - la plupart du temps contre-productive - peut appauvrir l'envie naturelle de donner de la joie à ceux que nous aimons. La plus belle recette est celle faite avec le coeur, celle qui laisse la liberté la plus folle d'expression, celle où l'on place le bon avant le beau, la profondeur du goût avant l'élégance du visuel. Apportez du bonheur. " Pour la première fois, le grand chef Arnaud Donckele réunit 130 recettes en un ouvrage qui célèbre l'art de la cuisine affective. Sauces en majesté, mariages inattendus, plats simples, moins faciles ou savants, saveurs toujours sublimées, émotions et surprises sont au rendez-vous de l'excellence.

Par Arnaud Donckele, Laurent Fau, Thibaut Danancher
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Arnaud Donckele, Laurent Fau, Thibaut Danancher

Editeur

Robert Laffont

Genre

Cuisine des chefs

Retrouver tous les articles sur Les recettes originales d'Arnaud Donckele par Arnaud Donckele, Laurent Fau, Thibaut Danancher

Les recettes originales d'Arnaud Donckele

Arnaud Donckele, Thibaut Danancher

Paru le 06/11/2025

33 pages

Robert Laffont

24,90 €

ActuaLitté
9782221281550
© Notice établie par ORB
