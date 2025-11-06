Les recettes originales d'Arnaud Donckele

" Depuis ma plus jeune vie d'apprenti, je suis guidé par une vérité : le bonheur simple de cuisiner. Trop d'amateurs passionnés se mettent la pression à la lecture de certaines recettes en voulant à tout prix éblouir. J'ai plutôt tendance à penser que cette pression - la plupart du temps contre-productive - peut appauvrir l'envie naturelle de donner de la joie à ceux que nous aimons. La plus belle recette est celle faite avec le coeur, celle qui laisse la liberté la plus folle d'expression, celle où l'on place le bon avant le beau, la profondeur du goût avant l'élégance du visuel. Apportez du bonheur. " Pour la première fois, le grand chef Arnaud Donckele réunit 130 recettes en un ouvrage qui célèbre l'art de la cuisine affective. Sauces en majesté, mariages inattendus, plats simples, moins faciles ou savants, saveurs toujours sublimées, émotions et surprises sont au rendez-vous de l'excellence.