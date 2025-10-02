Le détroit de Magellan

La référence pour l'agrégation d'espagnoi Traitant d'un des sujets 2026 de l'agre ? gation externe d'Espagnol, cet ouvrage propose tout ce dont le candidat a besoin pour passer les e ? preuves. Comme tous les Clefs-concours, l'ouvrage est structure ? en trois parties : - Repe`res : le contexte historique et artistique ; - Proble ? matiques : comprendre les enjeux du programme ; - Outils : pour retrouver rapidement une de ? finition, une ide ? e ou une re ? fe ? rence.