Le détroit de Magellan

Louise Bénat-Tachot, Clotilde Jacquelard, Charlotte Ortiz

La référence pour l'agrégation d'espagnoi Traitant d'un des sujets 2026 de l'agre ? gation externe d'Espagnol, cet ouvrage propose tout ce dont le candidat a besoin pour passer les e ? preuves. Comme tous les Clefs-concours, l'ouvrage est structure ? en trois parties : - Repe`res : le contexte historique et artistique ; - Proble ? matiques : comprendre les enjeux du programme ; - Outils : pour retrouver rapidement une de ? finition, une ide ? e ou une re ? fe ? rence.

Louise Bénat-Tachot, Clotilde Jacquelard, Charlotte Ortiz
Chez Atlande

Auteur

Louise Bénat-Tachot, Clotilde Jacquelard, Charlotte Ortiz

Editeur

Atlande

Genre

Concours

Le détroit de Magellan

Louise Bénat-Tachot, Clotilde Jacquelard, Charlotte Ortiz

Paru le 16/10/2025

200 pages

Atlande

22,00 €

9782384280728
