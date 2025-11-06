Inscription
#Essais

Le siècle de Nicée

Jean-Pierre Batut

Le ive siècle - de la fin des persécutions au triomphe de la foi trinitaire - a donné naissance à un monde nouveau, désormais inséparable du christianisme, sous l'impulsion d'un événement décisif : le concile de Nicée. On peut assurément parler d'un "siècle de Nicée" , comme on parle du siècle de Périclès ou du siècle des Lumières : le premier des conciles "oecuméniques" , dont l'année 2025 a marqué le 1 700e anniversaire, est bien plus qu'un simple événement religieux. Réunie à l'invitation de l'empereur Constantin, cette assemblée d'évêques venus de tout l'Empire a joué un rôle matriciel dans les transformations en cours. En éminent théologien, Jean-Pierre Batut nous engage ici à envisager le concile de Nicée dans toute l'ampleur de ses répercussions. Il nous montre comment, par lui, c'est l'homme, dans son existence individuelle comme dans son organisation politique, qui apprend à se penser à nouveaux frais. Une synthèse attendue, lumineuse. Docteur en théologie, auteur d'une étude remarquée sur le titre divin Pantocrator, Jean-Pierre Batut a enseigné au Collège des Bernardins et à l'Université catholique de Lyon. Il est aujourd'hui évêque auxiliaire de Toulouse.

Par Jean-Pierre Batut
Chez Cerf

|

Auteur

Jean-Pierre Batut

Editeur

Cerf

Genre

Histoire de l'Eglise

Le siècle de Nicée

Jean-Pierre Batut

Paru le 06/11/2025

216 pages

Cerf

19,90 €

9782204173957
