#Essais

Jacques Roubaud, Quelque chose noir

Gabrielle de Tournemire, Margaux Coquelle-Roëhm

ActuaLitté
LA référence pour le sujet de littérature du XXe ? des agrégations de Lettres Traitant des oeuvres de Jacques Roubaud au programme 2026 des agrégations externes et internes de Lettres classiques, de Lettres modernes, de Grammaire et Spéciale, l'ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat. Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l'ouvrage est structuré en quatre parties : Repères : le contexte historique et littéraire ; Problématiques : comprendre les enjeux de l'oeuvre ; Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ; Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.

Par Gabrielle de Tournemire, Margaux Coquelle-Roëhm
Chez Atlande

|

Auteur

Gabrielle de Tournemire, Margaux Coquelle-Roëhm

Editeur

Atlande

Genre

Etudes de lettres

Jacques Roubaud, Quelque chose noir

Gabrielle de Tournemire, Margaux Coquelle-Roëhm

Paru le 16/10/2025

250 pages

Atlande

22,00 €

