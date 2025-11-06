Le peuple de la frontière

Trois millions de pas : d'octobre 2016 à mars 2017, de Dunkerque à Menton, Gérald Andrieu a parcouru à pied la frontière terrestre de la France. Loin de Paris, des médias et des sondages, il a recueilli les paroles, observé les actes, partagé la vie de ces Françaises et de ces Français anonymes et oubliés. Ceux auxquels les candidats ne s'adressaient pas. Ceux qui n'attendaient rien de Macron. Nourri des récits d'un Jack London narrant sa rencontre avec le "peuple de l'abîme" dans l'East End, en 1902, ou d'un George Orwell, pour Le Quai de Wigan, le journaliste a questionné, observé, écouté. A Fourmies, la ville des fusillés du 1er mai 1891, à Apach, en Moselle, dans le Jura, dans les Alpes-Maritimes... , il a parlé et fait parler de politique : désindustrialisation, chômage, dumping social, immigration, Europe, austérité, services publics, terrorisme, évasion fiscale. A son retour à Paris, on lui demandera : "Ils en disent quoi, les habitants de la France périphérique, de Macron ? " La réponse est brève : "Ils n'en disent rien, ils n'en parlent pas". Ils parlent, lucides et concernés, des maux du pays. Un vrai travail de journalisme. Une approche des gens dans la proximité et la bienveillance. Sans démagogie ni jugement à l'emporte pièce, de vraies tranches de vie de ceux qu'on ne voit pas et qu'on entend pas dans les médias. A lire absolument. Un ouvrage quasi prothétique qui a pressenti le mouvement des Gilets jaunes et a reçu un important accueil médiatique et politique. Préface inédite de l'auteur.