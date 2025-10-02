Alain-René Lesage, Turcaret

LA référence pour le sujet de littérature du XVIIIe ? des agrégations de Lettres Traitant de l'oeuvre d'Alain-René Lesage au programme 2025 des agrégations externes de Lettres classiques, de Lettres modernes, de Grammaire et Spéciale l'ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat. Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l'ouvrage est structuré en quatre parties : Repères : le contexte historique et littéraire ; Problématiques : comprendre les enjeux de l'oeuvre ; Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ; Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.