Chrétien de Troyes, Cligès

LA référence pour le sujet de lettres médiévales des agrégations de Lettres Traitant de la littérature médiévale au programme des agrégations 2026 externes et internes de Lettres classiques, de Lettres modernes, de Grammaire et Spéciale, l'ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat. Comme tous les Clefs-concours de Lettres modernes, l'ouvrage est structuré en quatre parties : Repères : le contexte historique et littéraire ; Problématiques : comprendre les enjeux de l'oeuvre ; Le travail du texte : questions de langue, de stylistique et de grammaire ; Outils : pour retrouver rapidement une définition ou une référence.