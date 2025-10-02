Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Silves grecques

Christine Hunzinger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LA référence pour l'épreuve de grec ? des agrégations de Lettres classiques Traitant des nouveaux éléments du programme de grec des agrégations externe de Lettres classiques et de Grammaire, l'ouvrage propose tous les éléments nécessaires à la réussite du candidat. Comme tous les clefs-concours Lettres classiques, l'ouvrage est composé de deux parties consacrées à chacune des deux nouvelles oeuvres au programme, elles-mêmes subdivisées en Repères, Problématiques et Boîte à outils.

Par Christine Hunzinger
Chez Atlande

|

Auteur

Christine Hunzinger

Editeur

Atlande

Genre

Grec ancien - Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Silves grecques par Christine Hunzinger

Commenter ce livre

 

Silves grecques

Christine Hunzinger

Paru le 16/10/2025

250 pages

Atlande

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384280452
9782384280452
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.