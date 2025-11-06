Mimi, Fifi et Glouglou sont sur l'argilo-calcaire

Le quatrième volume des aventures de " Mimi, Fifi et Glouglou ". Plongez une nouvelle fois dans l'univers palpitant de ces héros dégustateurs "Mimi, Fifi et Glouglou". Dans ce quatrième opus, les trois lascars décident de retourner aux sources pour approfondir leurs connaissances dans les vignes, là où tout commence. Ils partent à la rencontre de vignerons passionnés mais n'abandonnent pas pour autant les dégustations à l'aveugle et les retrouvailles autour d'une table. Comme à leur habitude, Mimi, Fifi et Glouglou se retrouvent souvent dans des situations cocasses. Leurs péripéties racontées sous la plume enjouée de Michel Tolmer, sauront vous faire rire et vous divertir tout au long de la lecture. Mimi, Fifi et Glouglou, Petit traité de dégustation (t1) Mimi, Fifi et Glouglou. Dégustateurs de combat (t2) Mimi, Fifi et Glouglou passent à table (t3).