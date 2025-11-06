" La noix me renvoie à mes premiers souvenirs de lecture. Enfant, j'étais fascinée par le conte d'Andersen La Petite Poucette, si petite qu'elle avait pour berceau une coque de noix. Plus tard, et ce pendant des années, mes parents, qui possédaient des noyers en Dordogne, apportaient les cerneaux de la récolte au moulin à huile et nous offraient, pour chaque Noël, une bouteille de leur huile de noix. Nous savourions ce cadeau précieux, fruité, doré, aux notes de pain grillé, sur des pommes de terre nouvelles ou sur une salade de mâche ou de betteraves. La noix du Périgord, brute ou en préparation salée ou sucrée, fait partie du patrimoine traditionnel gastronomique de cette région historique. " Recettes : Les noix du placard - Galette des reines - Vin aux noix en deux saisons - Deux pestos de noix - Salade de petit épeautre - Polenta à la mode basque - Crackers aux graines - Cake poire, morbier et noix - Lasagnes de carême - Salade d'hiver.