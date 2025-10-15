Faites entrer l'accusé

Branle-bas de combat chez Lady Hardcastle. En cette période d'Halloween, elle accueille chez elle les acteurs d'un film d'horreur dont la projection est organisée au village voisin pour les habitants. La séance de cinéma est un succès et tout le monde est ravi. Jusqu'au moment où, pendant la nuit, l'un des acteurs est retrouvé assassiné. Et le scénario macabre se reproduit bientôt avec un autre meurtre. Les uns après les autres, les acteurs tombent comme des mouches, assassinés d'une manière qui rappelle étrangement le scénario du film. Alors que la police est impuissante et que les villageois crient aux esprits démoniaques, l'excentrique Lady Hardcastle se lance dans l'enquête, avec l'aide de Florence, sa dame de compagnie. Elles vont devoir faire appel à tout leur talent de détectives amateurs pour démasquer l'assassin avant le clap de fin...