La bibliothèque des rêves

En 1943, l'île de Jersey étouffe sous le joug de l'occupation allemande. Et rien ni personne n'échappe à l'emprise des envahisseurs : Grace, la bibliothécaire de l'île, est sommée de détruire les livres que le régime nazi juge dangereux et dégénérés. Mais plutôt que de brûler ces trésors, la jeune femme les cache. Et, dans un acte de révolte, elle décide de créer un club de lecture. Rapidement, il devient une véritable bouée de sauvetage pour les habitants qui trouvent dans les livres une échappatoire aux horreurs de la guerre. Mais lorsque son frère est tué par les nazis et que ses amis sont menacés, Grace réalise que pour lutter contre la barbarie, elle doit faire plus. Sa petite bibliothèque devient le coeur de la Résistance sur l'île de Jersey. Elle rêve d'un monde en paix et est prête à tout risquer pour l'espoir fou de jours meilleurs...