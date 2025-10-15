Inscription
#Roman étranger

La bibliothèque des rêves

Kate Thompson

En 1943, l'île de Jersey étouffe sous le joug de l'occupation allemande. Et rien ni personne n'échappe à l'emprise des envahisseurs : Grace, la bibliothécaire de l'île, est sommée de détruire les livres que le régime nazi juge dangereux et dégénérés. Mais plutôt que de brûler ces trésors, la jeune femme les cache. Et, dans un acte de révolte, elle décide de créer un club de lecture. Rapidement, il devient une véritable bouée de sauvetage pour les habitants qui trouvent dans les livres une échappatoire aux horreurs de la guerre. Mais lorsque son frère est tué par les nazis et que ses amis sont menacés, Grace réalise que pour lutter contre la barbarie, elle doit faire plus. Sa petite bibliothèque devient le coeur de la Résistance sur l'île de Jersey. Elle rêve d'un monde en paix et est prête à tout risquer pour l'espoir fou de jours meilleurs...

Par Kate Thompson, Kate Thompson
City Editions

Auteur

Kate Thompson, Kate Thompson

Editeur

City Editions

Genre

Littérature anglo-saxonne

La bibliothèque des rêves

Kate Thompson, Kate Thompson

Paru le 29/10/2025

320 pages

City Editions

22,00 €

9782824627120
Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d'indemnités pour l'ex-directeur malgré 40 ans de défaillances "Être femme, là-bas, quand on n'a pas d'argent, c'est une lutte de chaque instant" Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
