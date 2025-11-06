Factrice, triste factrice

Que peuvent bien contenir ces lettres que l'oncle Baxter lui a demandé de distribuer et qui semblent provoquer des drames dans la vie de leurs destinataires ? Met-elle sa propre vie en danger en se faisant ainsi factrice des mystérieuses missives ? Et l'argent que Baxter lui envoie chaque fois pour sa peine, d'où vient-il ? Jennifer Hamilton, fraîchement débarquée à New York où elle est employée comme sténodactylo, est bien loin de se douter de l'imbroglio dans lequel elle vient de mettre les pieds et d'imaginer jusqu'où cette étrange histoire va la mener. Comme le note Estelle Jardon, traductrice et préfacière de cette édition : "Une redoutable love story à suspense".