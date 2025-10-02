Les âmes de l'Ouest

1867. Ancien esclave et sorcier vaudou, Sam espère réaliser ses rêves après avoir accompli assez de missions pour l'agence Silverton, dirigée par Allan Pinkerton et Victor Hugo. Il peut compter sur les loas, divinités qui murmurent à son oreille et l'aident à affronter les spectres... selon leur bon vouloir. Sam doit aussi faire équipe avec la fratrie O'Reilly : Linus, soldat coincé par un enchantement dans un corps d'enfant et adepte des explosifs, ainsi que Sinéad, rescapée d'un asile aux puissants dons de médium qui lui permettent de voir les fantômes. Si ce trio aux capacités extraordinaires a plus en commun qu'il ne le pense, la relation conflictuelle entre Sam et Linus, issu d'une famille du sud, pourrait bien mettre en péril les opérations qui leur sont confiées. Ils vont pourtant devoir surmonter leurs différends pour survivre aux menaces qui planent sur eux... et remonter à l'origine du Mal.