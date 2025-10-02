Un documentaire très complet s'appuyant sur les découvertes les plus récentes et aux illustrations hyperréalistes. Ce livre nous emmène à la rencontre des dinosaures pour en découvrir les secrets et les caractéristiques, ainsi que d'intéressantes révélations issues de recherches scientifiques. Pour chacune des catégories (carnivores, herbivores, ptérosaures, dinosaures aquatiques...), sont présentés les dinosaures les plus représentatifs, les plus communs et les plus curieux. Près de 60 espèces sont ainsi présentées, chaque espèce faisant l'objet d'une description courte et claire et d'une infographie avec des informations essentielles (l'endroit où elle vivait sur la planète, sa taille et son poids, et l'époque à laquelle elle a disparu), ainsi que d'une illustration spectaculaire et très réaliste.