Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman jeunesse

Dicodinos

Cristina Banfi, Diego Mattarelli, Emanuela Pagliari

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un documentaire très complet s'appuyant sur les découvertes les plus récentes et aux illustrations hyperréalistes. Ce livre nous emmène à la rencontre des dinosaures pour en découvrir les secrets et les caractéristiques, ainsi que d'intéressantes révélations issues de recherches scientifiques. Pour chacune des catégories (carnivores, herbivores, ptérosaures, dinosaures aquatiques...), sont présentés les dinosaures les plus représentatifs, les plus communs et les plus curieux. Près de 60 espèces sont ainsi présentées, chaque espèce faisant l'objet d'une description courte et claire et d'une infographie avec des informations essentielles (l'endroit où elle vivait sur la planète, sa taille et son poids, et l'époque à laquelle elle a disparu), ainsi que d'une illustration spectaculaire et très réaliste.

Par Cristina Banfi, Diego Mattarelli, Emanuela Pagliari
Chez Kimane

|

Auteur

Cristina Banfi, Diego Mattarelli, Emanuela Pagliari

Editeur

Kimane

Genre

Préhistoire et dinosaures

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dicodinos par Cristina Banfi, Diego Mattarelli, Emanuela Pagliari

Commenter ce livre

 

Dicodinos

Cristina Banfi, Diego Mattarelli, Emanuela Pagliari

Paru le 02/10/2025

240 pages

Kimane

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383224228
9782383224228
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.