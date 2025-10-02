Raymond Devos nous invite au pays des rêves et de l'absurde. Raymond Devos est le maître incontesté des jeux de mots et de l'humour absurde. Sa façon unique de manier le langage, il l'a éprouvée à maintes reprises sur scène, mais a su également la rendre sur papier, grâce, notamment, à des dialogues courts et vifs, à une ponctuation particulière et à la construction soignée de ses recueils. Tout Devos est composé de six titres (l'un d'entre eux reprenant trois livres parus séparément) : quatre sont des recueils de textes courts et trois sont des textes longs, en prose. Les textes courts sont faits de bons mots, de situations absurdes et cocasses, dont certains, drolatiques, sont passés dans notre patrimoine culturel national, tels les sketches "Caen", "Jehanne d'Arc" ou encore "Mon chien, c'est quelqu'un" ( Matière à rire ou Sketches inédits ). Ils peuvent aussi relever les extravagances ou les incohérences de notre langue : la mer Rouge est-elle rouge et la Noire, noire ? Pourquoi un chat huant qui a tout de la chouette n'est-il pas appelé chouette tout simplement ? ( Un jour sans moi ). Classés sous forme d'abécédaire, depuis A comme Absurdité à V comme Vieillesses, les textes courts peuvent aussi être des pensées, certaines totalement inventées, d'autres personnelles pudiquement dévoilées ( Rêvons de mots ). Si l'humoriste est bien connu, nous sommes moins familiers du Raymond Devos auteur de texte longs, en prose. Nous proposons ici de le découvrir tout d'abord non pas par un roman, mais par " un récit... rocambolesque. Le récit d'un voyage dans l'imaginaire, c'est-à-dire qui ne répond pas aux lois du réel. Pas d'horaires... ni d'avance ni de retard ! On part quand on veut. On ne revient pas à heure dite " ( Les Quarantièmes délirants ). On le retrouve ensuite dans un texte racontant l'histoire d'amour d'Elodie, éplorée par la perte de sa petite chienne Vanessa, et du docteur Berthier, féru de mots et d'estampes japonaises, qui mêle à la fois le conte et la fable, la fantaisie et le tragique ( Une chenille nommée Vanessa ). On le découvre enfin dans un roman que l'on pourrait qualifier d'épique et de picaresque, qui relate les aventures et mésaventures de Clément Marie Eudes Foulques de La Touche, un enfant abandonné le soir de Noël dans une église et recueilli par le baron Louis Charles Maximilien de La Touche et son épouse Eugénie Marie Adélaïde au château des Tourelles (clin d'oeil de Raymond Devos, qui vit le jour au château des Tourelles, Sans titre de noblesse ). Tout Devos est un concentré de poésie, d'humour, de joie et de jongleries avec les mots, plus que salutaire en ces temps où l'on a bien besoin de s'évader. Et pourquoi pas au pays de l'imaginaire ? Ce volume contient : Matière à rire ( Ca n'a pas de sens , Sens dessus dessous , A plus d'un titre ) ; Sketches inédits ; Un jour sans moi ; Les Quarantièmes délirants ; Une chenille nommée Vanessa ; Sans titre de noblesse .