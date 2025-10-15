Inscription
#Essais

Guide d'émancipation financière

Karine Gbianza

ActuaLitté
Stéréotypes de genre, écarts salariaux, conditionnements sociaux et familiaux, autant d'obstacles qui freinent encore aujourd'hui l'émancipation économique des femmes. Dans cet ouvrage, Karine Gbianza invite les femmes à repenser leur rapport à l'argent, à surmonter les barrières mentales et culturelles et à s'engager sur le chemin de l'indépendance financière et de l'épanouissement personnel. En se basant sur son propre parcours, elle illustre les étapes, les obstacles et les apprentissages qui l'ont conduite à bâtir un solide patrimoine immobilier, mais aussi à explorer d'autres modes d'investissements. Elle partage ses stratégies et ses conseils pratiques et propose des outils concrets, afin d'aider les lectrices à négocier leur salaire, à gérer leurs investissements et à prendre le contrôle de leur situation financière. Plus qu'un simple guide financier, un manifeste pour l'émancipation économique des femmes.

Par Karine Gbianza
Chez Maxima

|

Auteur

Karine Gbianza

Editeur

Maxima

Genre

Carrière et réussite

Guide d'émancipation financière

Karine Gbianza

Paru le 15/10/2025

256 pages

Maxima

19,80 €

ActuaLitté
9782818812457
© Notice établie par ORB
