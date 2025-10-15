Guide d'émancipation financière

Stéréotypes de genre, écarts salariaux, conditionnements sociaux et familiaux, autant d'obstacles qui freinent encore aujourd'hui l'émancipation économique des femmes. Dans cet ouvrage, Karine Gbianza invite les femmes à repenser leur rapport à l'argent, à surmonter les barrières mentales et culturelles et à s'engager sur le chemin de l'indépendance financière et de l'épanouissement personnel. En se basant sur son propre parcours, elle illustre les étapes, les obstacles et les apprentissages qui l'ont conduite à bâtir un solide patrimoine immobilier, mais aussi à explorer d'autres modes d'investissements. Elle partage ses stratégies et ses conseils pratiques et propose des outils concrets, afin d'aider les lectrices à négocier leur salaire, à gérer leurs investissements et à prendre le contrôle de leur situation financière. Plus qu'un simple guide financier, un manifeste pour l'émancipation économique des femmes.