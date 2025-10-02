Lucio Cadarec a tout pour être heureux dans son village entre Bretagne et Normandie. Jusqu'au jour où Lena, sa compagne autrichienne depuis dix ans, disparaît dans un terrible incendie. Accident ? Meurtre ? Tout accuse Lucio, contraint de s'enfuir à Vienne à la recherche du passé trouble de Lena. Qui était-elle réellement ? Quels secrets détenait-elle pour qu'on veuille toujours la tuer, dix ans plus tard ? Et qui sont les Spartakus ? Dans une Vienne soumise au nationalisme renaissant, Lucio devra assembler pièce après pièce un puzzle dont il redoute l'image finale. La bête immonde n'est pas morte, elle est plus vivace que jamais. Le puzzle Spartakus, un thriller à deux visages. Jean-Michel Leboulanger réside entre la Bretagne et la Normandie. Après une carrière en logistique puis en tant que formateur pour adultes, il est devenu depuis écrivain à temps plein. Avec un style fluide, incisif et souvent teinté d'humour, il est reconnu pour ses polars et thrillers mais pratique également la littérature blanche. "Le rêve d'Habib" , son septième roman, a reçu le Prix du Polar normand et le Prix Polars de Nacre en 2022.