Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Le puzzle Spartakus

Jean-Michel Leboulanger

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lucio Cadarec a tout pour être heureux dans son village entre Bretagne et Normandie. Jusqu'au jour où Lena, sa compagne autrichienne depuis dix ans, disparaît dans un terrible incendie. Accident ? Meurtre ? Tout accuse Lucio, contraint de s'enfuir à Vienne à la recherche du passé trouble de Lena. Qui était-elle réellement ? Quels secrets détenait-elle pour qu'on veuille toujours la tuer, dix ans plus tard ? Et qui sont les Spartakus ? Dans une Vienne soumise au nationalisme renaissant, Lucio devra assembler pièce après pièce un puzzle dont il redoute l'image finale. La bête immonde n'est pas morte, elle est plus vivace que jamais. Le puzzle Spartakus, un thriller à deux visages. Jean-Michel Leboulanger réside entre la Bretagne et la Normandie. Après une carrière en logistique puis en tant que formateur pour adultes, il est devenu depuis écrivain à temps plein. Avec un style fluide, incisif et souvent teinté d'humour, il est reconnu pour ses polars et thrillers mais pratique également la littérature blanche. "Le rêve d'Habib" , son septième roman, a reçu le Prix du Polar normand et le Prix Polars de Nacre en 2022.

Par Jean-Michel Leboulanger
Chez M + éditions

|

Auteur

Jean-Michel Leboulanger

Editeur

M + éditions

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le puzzle Spartakus par Jean-Michel Leboulanger

Commenter ce livre

 

Le puzzle Spartakus

Jean-Michel Leboulanger

Paru le 30/10/2025

M + éditions

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382113325
9782382113325
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.