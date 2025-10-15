Inscription
#Manga

Blue Lock Tome 29

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura

La dernière rencontre de la Ligue des néoindividualistes est enfin lancée ! Alors que les transitions s'enchaînent à un rythme exalté, le club français coaché par Julian Loki déploie une attaque encore inédite orchestrée par Shidô et Charles. Pour se défendre des féroces attaques du P. X. G. , les individualistes du Bastard Mu nchen s'éveillent peu à peu à une nouvelle stratégie ! Serré de près par Kaiser et Rin, Isagi parviendra-t-il à s'imposer dans cette arène déchaînée ? !

Chez Pika Edition

Auteur

Editeur

Genre

Shonen/garçon

Paru le 15/10/2025

192 pages

Pika Edition

7,20 €

9782811696771
© Notice établie par ORB
