Blue Lock Tome 29

La dernière rencontre de la Ligue des néoindividualistes est enfin lancée ! Alors que les transitions s'enchaînent à un rythme exalté, le club français coaché par Julian Loki déploie une attaque encore inédite orchestrée par Shidô et Charles. Pour se défendre des féroces attaques du P. X. G. , les individualistes du Bastard Mu nchen s'éveillent peu à peu à une nouvelle stratégie ! Serré de près par Kaiser et Rin, Isagi parviendra-t-il à s'imposer dans cette arène déchaînée ? !