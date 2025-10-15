Hokusai Coloriages

La Grande Vague, Le mont Fuji, Le Pont de Nihonbashi à Edo... autant d'oeuvres emblématiques du grand maître de la peinture japonaise Katsushika Hokusai que vous prendrez plaisir à reproduire ou réinventerau fil des pages. De délicats haikus inspirationnels évoquant la beauté de la nature vous invitent à prolonger cette pause détente, véritable bulle de douceur poétique. Que vous soyez novice ou artiste confirmé, amateur de crayons ou de feutres, ce cahier est un passeport pour l'évasion. Préparez-vous à colorier, à rêver et à découvrir la magie de Hokusai !