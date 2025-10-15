Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Hokusai Coloriages

A préciser, Geo, Cynthia Artstudio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Grande Vague, Le mont Fuji, Le Pont de Nihonbashi à Edo... autant d'oeuvres emblématiques du grand maître de la peinture japonaise Katsushika Hokusai que vous prendrez plaisir à reproduire ou réinventerau fil des pages. De délicats haikus inspirationnels évoquant la beauté de la nature vous invitent à prolonger cette pause détente, véritable bulle de douceur poétique. Que vous soyez novice ou artiste confirmé, amateur de crayons ou de feutres, ce cahier est un passeport pour l'évasion. Préparez-vous à colorier, à rêver et à découvrir la magie de Hokusai !

Par A préciser, Geo, Cynthia Artstudio
Chez Editions Prisma

|

Auteur

A préciser, Geo, Cynthia Artstudio

Editeur

Editions Prisma

Genre

Coloriages adultes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hokusai Coloriages par A préciser, Geo, Cynthia Artstudio

Commenter ce livre

 

Hokusai Coloriages

A préciser, Geo, Cynthia Artstudio

Paru le 15/10/2025

96 pages

Editions Prisma

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810442195
9782810442195
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.