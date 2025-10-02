Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Power

Robert Greene, Myra Bories

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Intelligent, impitoyable et captivant, cet ouvrage condense 3 000 ans d'histoire du pouvoir en 48 lois. Véritable manuel de la manipulation, il analyse la quintessence de cette sagesse millénaire, tirée de la vie des plus illustres stratèges, hommes d'Etat, séducteurs et escrocs de l'histoire. Certaines lois reposent sur la prudence, d'autres demandent de la dissimulation, d'autres encore une absence totale de compassion. Toutes ces lois trouveront des applications dans votre vie de tous les jours... Car, soyez-en certain : le monde est une immense cour où se trament toutes sortes d'intrigues. Au lieu de nier l'évidence, tâchez d'exceller dans la course au pouvoir. Auteur en tête des ventes du New York Times, Robert Greene conseille des millions de personnes depuis plus de vingt ans. Diplômé de Berkeley (Californie) en lettres classiques, polyglotte (il parle notamment le français couramment), grand amoureux d'histoire, de littérature et de la France en particulier, il est l'expert le plus en vue sur la nature humaine. Il est suivi par plus de 4 millions de personnes sur ses réseaux sociaux (YouTube, TikTok, Instagram et X).

Par Robert Greene, Myra Bories
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Robert Greene, Myra Bories

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Power par Robert Greene, Myra Bories

Commenter ce livre

 

Power

Robert Greene trad. Myra Bories

Paru le 02/10/2025

480 pages

Leduc.s éditions

39,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379354892
9782379354892
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.