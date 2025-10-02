Intelligent, impitoyable et captivant, cet ouvrage condense 3 000 ans d'histoire du pouvoir en 48 lois. Véritable manuel de la manipulation, il analyse la quintessence de cette sagesse millénaire, tirée de la vie des plus illustres stratèges, hommes d'Etat, séducteurs et escrocs de l'histoire. Certaines lois reposent sur la prudence, d'autres demandent de la dissimulation, d'autres encore une absence totale de compassion. Toutes ces lois trouveront des applications dans votre vie de tous les jours... Car, soyez-en certain : le monde est une immense cour où se trament toutes sortes d'intrigues. Au lieu de nier l'évidence, tâchez d'exceller dans la course au pouvoir. Auteur en tête des ventes du New York Times, Robert Greene conseille des millions de personnes depuis plus de vingt ans. Diplômé de Berkeley (Californie) en lettres classiques, polyglotte (il parle notamment le français couramment), grand amoureux d'histoire, de littérature et de la France en particulier, il est l'expert le plus en vue sur la nature humaine. Il est suivi par plus de 4 millions de personnes sur ses réseaux sociaux (YouTube, TikTok, Instagram et X).