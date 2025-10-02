Inscription
Vivre avec, vivre après

Christophe André, Cloé Brami, Violaine Forissier

UN LIVRE COMPAGNON POUR TRAVERSER LA MALADIE SANS PERDRE LE FIL DE LA VIE Quand le cancer surgit, tout vacille. Le corps bien sûr, mais aussi les émotions, les repères, le lien aux autres, à la vie. On entre dans un monde inquiétant, incertain, où l'on a besoin de soins mais aussi de soutien. Ce livre est né d'une rencontre entre trois médecins : deux oncologues et un psychiatre qui a connu le cancer. Ensemble, ils ont voulu écrire ce qu'ils aimeraient partager avec une personne malade ou avec son entourage. Pour proposer un guide vivant, accessible, profondément apaisant. Pour comprendre ce que l'on traverse et pour savoir où puiser force et vitalité dans la tempête. Page après page, ces trois voix nous offrent des repères, des ressources, des conseils, une présence. Elles proposent une autre manière de penser la médecine : plus globale, plus empathique, plus vivante. Une médecine intégrative, qui relie les traitements et les émotions, la science et le sens, la technique et les approches complémentaires, les soignés et les soignants. Pour mieux vivre avec le cancer, et après lui.

Par Christophe André, Cloé Brami, Violaine Forissier
Chez Iconoclaste (l')

|

Auteur

Christophe André, Cloé Brami, Violaine Forissier

Editeur

Iconoclaste (l')

Genre

Cancer

Vivre avec, vivre après

Christophe André, Cloé Brami, Violaine Forissier

Paru le 02/10/2025

Iconoclaste (l')

22,90 €

9782378805371
