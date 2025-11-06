Inscription
#Essais

Comprendre l'économie et la finance modernes

Alain Lemasson

Avec un peu de bon sens et quelques repères fondamentaux, il devient possible de comprendre la logique financière des entreprises, de suivre l'actualité économique et de dépasser les idées reçues les plus tenaces. Et si la finance n'était pas aussi compliquée qu'on le pense ? A travers de nombreux exemples concrets, ce livre dévoile de manière accessible les mécanismes qui régissent les relations entre Etats, marchés, banques et entreprises. Il propose une lecture vivante et claire de rouages souvent perçus comme obscurs. Dans cette édition mise à jour, une attention particulière est portée à l'Union des Marchés de Capitaux, sujet d'une grande importance dans le contexte géopolitique actuel. L'ouvrage aborde également les relations entre le dollar et l'euro, le financement des startups et les bases de l'investissement en Bourse. Il traite aussi des difficultés que rencontrent les PME européennes lorsqu'elles doivent passer du financement bancaire classique à un financement par les marchés. Un parcours structuré et progressif qui vous permettra de mieux comprendre l'univers complexe de la finance d'aujourd'hui.

Par Alain Lemasson
Chez Gereso Editions

|

Auteur

Alain Lemasson

Editeur

Gereso Editions

Genre

Finance internationale

Comprendre l'économie et la finance modernes

Alain Lemasson

Paru le 06/11/2025

Gereso Editions

25,00 €

9791039710886
