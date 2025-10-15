Inscription
M le superhéros de la pop

Christian Eudeline

ActuaLitté
Plongée dans l'univers du superhéros de la pop Si Matthieu Chedid s'est un jour créé un double, c'est avant tout par timidité, n'imaginant pas un instant que ce M deviendrait une star aussi adulée qu'extravertie. Ce livre, réalisé en accord avec le principal intéressé, est le premier qui raconte dans le détail son itinéraire pavé d'espoirs et de succès. Car, en vingt-cinq ans, ce musicien complet est devenu incontournable dans le paysage musical français. Au fur et à mesure de son parcours, cet ouvrage documente précisément son travail et ses innombrables collaborations, en suivant le fil de ses enregistrements. Car Matthieu Chedid ne se contente nullement d'être M : la guitare toujours prête à dégainer, il encourage, épaule et produit de nombreux autres musiciens. Sa famille, bien sûr, mais également des artistes tels que Vanessa Paradis, Johnny Hallyday ou Brigitte Fontaine pour ne citer qu'eux.

Par Christian Eudeline
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Christian Eudeline

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Chanson française

M le superhéros de la pop

Christian Eudeline

Paru le 29/10/2025

280 pages

Hugo et Compagnie

39,95 €

ActuaLitté
9782755679137
© Notice établie par ORB
