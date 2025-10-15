Inscription
#Essais

L'euthanasie, une religion d'Etat qui ne dit pas son nom

Laurent Stalla-Bourdillon

ActuaLitté
L'euthanasie est d'une violence inouïe car elle rompt avec notre civilisation, nos droits et devoirs et avec notre nature humaine. Cette loi "est un dogme religieux, imposé à tous, dans un culte organisé autour du néant de l'âme" . Et selon les mots mêmes de l'auteur, avec cette proposition de loi, l'Etat bascule dans un "antichristianisme latent mais assumé" imposant sous couvert de libre choix, une vision matérialiste et individualiste de la société. Aussi, face aux manoeuvres politiques - allant jusqu'à dénaturer le sens des mots - le père Stalla-Bourdillon clarifie le langage, déjoue la fausse "compassion" ainsi que l'illusion de régler la souffrance une fois pour toutes. Ces pages poussent à un réveil chrétien, seul apte à éviter le délitement du lien social, et la destruction de la vie humaine, don de Dieu.

Par Laurent Stalla-Bourdillon
Chez Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

Laurent Stalla-Bourdillon

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Mort

L'euthanasie, une religion d'Etat qui ne dit pas son nom

Laurent Stalla-Bourdillon

Paru le 08/10/2025

96 pages

Pierre Téqui (Editions)

9,90 €

ActuaLitté
9782740327791
