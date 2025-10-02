Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Panique à la fabrique

Johanne Gagné, Virginie Grosos

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Grelot le jeune lutin arrivera-t-il à trouver sa place dans la fabrique de jouets du père Noël ? A quelques jours de Noël, Grelot le lutin doit remplacer son grand-père malade dans la fabrique de jouets du Père Noël. Mais catastrophe ! Qu'importe le poste qu'il occupe, Grelot enchaîne les maladresses et sabote bien malgré lui les lignes de production. Le lutin finira-t-il par trouver sa place dans la fabrique pour créer de magnifiques jouets ?

Par Johanne Gagné, Virginie Grosos
Chez Circonflexe

|

Auteur

Johanne Gagné, Virginie Grosos

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Panique à la fabrique par Johanne Gagné, Virginie Grosos

Commenter ce livre

 

Panique à la fabrique

Johanne Gagné, Virginie Grosos

Paru le 02/10/2025

32 pages

Circonflexe

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378625634
9782378625634
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.