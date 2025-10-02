Panique à la fabrique

Grelot le jeune lutin arrivera-t-il à trouver sa place dans la fabrique de jouets du père Noël ? A quelques jours de Noël, Grelot le lutin doit remplacer son grand-père malade dans la fabrique de jouets du Père Noël. Mais catastrophe ! Qu'importe le poste qu'il occupe, Grelot enchaîne les maladresses et sabote bien malgré lui les lignes de production. Le lutin finira-t-il par trouver sa place dans la fabrique pour créer de magnifiques jouets ?