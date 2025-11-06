Inscription
#Manga

Ryomen Sukuna ; Naissance de la matrice ; Retour de bâton

Gege Akutami, Fédoua Lamodière, Clair Obscur

ActuaLitté
Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! Coffret des trois premiers volumes - Edition 2025 Chaque année au Japon, on recense plus de 10 000 morts inexpliquées et portés disparus. Dans la majorité des cas, ce sont les sentiments négatifs des êtres humains qui sont en cause. Souffrance, regrets, humiliation : leur accumulation dans un même endroit provoque des malédictions souvent fatales... C'est ce que va découvrir à ses dépens Yuji Itadori, lycéen et membre du club de spiritisme. Il ne croit pas aux fantômes, mais contribue tout de même aux différentes missions du groupe... jusqu'à ce que l'une d'elles tourne mal. La relique qu'ils dénichent, le doigt sectionné d'une créature millénaire, attire les monstres ! Le jeune homme n'hésite pas une seconde : il avale la relique pour conjurer le mauvais sort ! Le voilà possédé par Ryomen Sukuna, le célèbre démon à deux visages. Contre toute attente, Yuji réussit à reprendre le contrôle de son corps. C'est du jamais vu ! Malgré tout, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes... Une sentence qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition : trouver et ingérer tous les doigts de Sukuna afin d'éliminer la menace une fois pour toutes. Et pour ça, l'adolescent va devoir s'initier à l'art occulte et mystérieux de l'exorcisme ! Monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante : découvrez la nouvelle bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal se tapit au plus profond de soi ?

Par Gege Akutami, Fédoua Lamodière, Clair Obscur
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Gege Akutami, Fédoua Lamodière, Clair Obscur

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

Retrouver tous les articles sur Ryomen Sukuna ; Naissance de la matrice ; Retour de bâton par Gege Akutami, Fédoua Lamodière, Clair Obscur

Commenter ce livre

 

Ryomen Sukuna ; Naissance de la matrice ; Retour de bâton

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 06/11/2025

Editions Ki-oon

20,85 €

ActuaLitté
9791032724996
