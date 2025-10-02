Inscription
#Album jeunesse

Moi, l'ourse

Nane Vézinet, Jean-Luc Vézinet, Sandra Lizzio

Un grand album poétique et magnifiquement illustré sur une maman ours et ses deux petits. Du haut des sommets enneigés des Pyrénées, une ourse nous conte son histoire. Entrant dans sa cinquième année, elle attend pour la première fois des petits. Alors que l'hiver arrive, elle va se réfugier dans sa tanière, mettre bas, et s'occuper entièrement seule de ses oursons... Un récit fascinant et instructif sur une espèce protégée.

Par Nane Vézinet, Jean-Luc Vézinet, Sandra Lizzio
Chez Circonflexe

|

Auteur

Nane Vézinet, Jean-Luc Vézinet, Sandra Lizzio

Editeur

Circonflexe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Moi, l'ourse

Nane Vézinet, Jean-Luc Vézinet, Sandra Lizzio

Paru le 02/10/2025

32 pages

Circonflexe

15,95 €

9782378625610
