Moi, l'ourse

Un grand album poétique et magnifiquement illustré sur une maman ours et ses deux petits. Du haut des sommets enneigés des Pyrénées, une ourse nous conte son histoire. Entrant dans sa cinquième année, elle attend pour la première fois des petits. Alors que l'hiver arrive, elle va se réfugier dans sa tanière, mettre bas, et s'occuper entièrement seule de ses oursons... Un récit fascinant et instructif sur une espèce protégée.