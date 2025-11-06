La Servante de l'empereur Tome 4

Servir le jeune Empereur, oui. L'épouser, non merci ! Soren est tombé amoureux de Linfa, seulement il doit contrecarrer les plans de Xiaoming Ryu, qui essaie encore de se servir de sa fille pour son propre gain... Le régent s'empresse donc de conclure une alliance politique en échange de la main de la demoiselle : les voilà désormais fiancés, mais leur union doit rester un secret jusqu'à ce que Shiyu atteigne la majorité impériale ! Ce ne sera pas une mince affaire, car la gouvernante de l'empereur a attiré malgré elle l'attention du nouveau chancelier de gauche, Sonhoa Rei. En effet, ce dernier lui a proposé de but en blanc de l'épouser, provoquant ainsi la colère de Soren, qui ne le portait déjà pas dans son coeur... La vie au palais n'est pas de tout repos, mais rien ne vaut l'indépendance ! Catapultée dans un univers aussi fascinant que secret, Linfa doit apprendre les règles du jeu pour mener à bien sa mission : aider le petit empereur à devenir grand !