La Servante de l'empereur Tome 4

Ichiha Hiiragi

Servir le jeune Empereur, oui. L'épouser, non merci ! Soren est tombé amoureux de Linfa, seulement il doit contrecarrer les plans de Xiaoming Ryu, qui essaie encore de se servir de sa fille pour son propre gain... Le régent s'empresse donc de conclure une alliance politique en échange de la main de la demoiselle : les voilà désormais fiancés, mais leur union doit rester un secret jusqu'à ce que Shiyu atteigne la majorité impériale ! Ce ne sera pas une mince affaire, car la gouvernante de l'empereur a attiré malgré elle l'attention du nouveau chancelier de gauche, Sonhoa Rei. En effet, ce dernier lui a proposé de but en blanc de l'épouser, provoquant ainsi la colère de Soren, qui ne le portait déjà pas dans son coeur... La vie au palais n'est pas de tout repos, mais rien ne vaut l'indépendance ! Catapultée dans un univers aussi fascinant que secret, Linfa doit apprendre les règles du jeu pour mener à bien sa mission : aider le petit empereur à devenir grand !

Ichiha Hiiragi
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Ichiha Hiiragi

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shojo/fille

La Servante de l'empereur Tome 4

Ichiha Hiiragi

Paru le 06/11/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

9791032719282
