Merveilles de l'Avent

Giulia Dragone, Emanuela Brumana

Vis la magie de l'Avent comme jamais auparavant ! Ce calendrier de l'Avent unique réunit un livre de 24 histoires originales magnifiquement illustrées ainsi qu'un kit de 24 figurines à confectionner soi-même. Chaque jour, découvre un conte inédit se déroulant au coeur du village du Père Noël : l'histoire du sapin qui rêve de se parer de mille couleurs, de l'écureuil qui souhaite devenir un lutin, du renne Rudolph qui a sauvé la nuit de Noël... et bien d'autres encore ! Puis, amuse-toi à monter la figurine correspondant au conte. De beaux moments de lecture et de création t'attendent pour patienter jusqu'à Noël !

Par Giulia Dragone, Emanuela Brumana
Chez Circonflexe

|

Auteur

Giulia Dragone, Emanuela Brumana

Editeur

Circonflexe

Genre

calendrier de l'avent

Paru le 02/10/2025

104 pages

Circonflexe

22,95 €

ActuaLitté
9782378625559
