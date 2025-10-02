Merveilles de l'Avent

Vis la magie de l'Avent comme jamais auparavant ! Ce calendrier de l'Avent unique réunit un livre de 24 histoires originales magnifiquement illustrées ainsi qu'un kit de 24 figurines à confectionner soi-même. Chaque jour, découvre un conte inédit se déroulant au coeur du village du Père Noël : l'histoire du sapin qui rêve de se parer de mille couleurs, de l'écureuil qui souhaite devenir un lutin, du renne Rudolph qui a sauvé la nuit de Noël... et bien d'autres encore ! Puis, amuse-toi à monter la figurine correspondant au conte. De beaux moments de lecture et de création t'attendent pour patienter jusqu'à Noël !