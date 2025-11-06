Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Eaux Douces

Yann Arthus-Bertrand, François Bill

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un beau livre exceptionnel sur le monde méconnu et foisonnant de l'eau douce, mêlant les textes du biophysicien Bill François, ses illustrations inédites et des photographies de Yann Arthus-Bertrand. Si la Terre était une montgolfière, toute l'eau douce liquide qui circule à la surface tiendrait dans un verre à pied. Pourtant, du ver de terre aux esturgeons géants, un monde foisonnant de créatures extraordinaires s'épanouit à l'intérieur de cette minuscule quantité d'eau. Une myriade d'écosystèmes complexes, d'êtres aux existences fascinantes et de mystères à la fois scientifiques et poétiques, s'y cachent. Qui pourrait imaginer que derrière le miroir de la Seine vivent des silures gigantesques ? Que des poissons-chats électriques sillonnent les marécages du Nil ou que les abysses du lac Baikal sont peuplées de puces de mer géantes, dignes d'un film de science-fiction ? Yann Arthus-Bertrand et Bill François nouent un dialogue merveilleux entre les images et les mots : les photographies survolent la surface vue du ciel ; les textes nous plongent dans les profondeurs des lacs, des rivières et des fleuves. Un voyage fabuleux, pour redécouvrir la beauté de notre planète et prendre conscience de l'équilibre précaire de la précieuse et indispensable eau douce.

Par Yann Arthus-Bertrand, François Bill
Chez Editions Tana

|

Auteur

Yann Arthus-Bertrand, François Bill

Editeur

Editions Tana

Genre

Milieu aquatique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eaux Douces par Yann Arthus-Bertrand, François Bill

Commenter ce livre

 

Eaux Douces

Yann Arthus-Bertrand, François Bill

Paru le 06/11/2025

256 pages

Editions Tana

30,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791030105254
9791030105254
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.