Eaux Douces

Un beau livre exceptionnel sur le monde méconnu et foisonnant de l'eau douce, mêlant les textes du biophysicien Bill François, ses illustrations inédites et des photographies de Yann Arthus-Bertrand. Si la Terre était une montgolfière, toute l'eau douce liquide qui circule à la surface tiendrait dans un verre à pied. Pourtant, du ver de terre aux esturgeons géants, un monde foisonnant de créatures extraordinaires s'épanouit à l'intérieur de cette minuscule quantité d'eau. Une myriade d'écosystèmes complexes, d'êtres aux existences fascinantes et de mystères à la fois scientifiques et poétiques, s'y cachent. Qui pourrait imaginer que derrière le miroir de la Seine vivent des silures gigantesques ? Que des poissons-chats électriques sillonnent les marécages du Nil ou que les abysses du lac Baikal sont peuplées de puces de mer géantes, dignes d'un film de science-fiction ? Yann Arthus-Bertrand et Bill François nouent un dialogue merveilleux entre les images et les mots : les photographies survolent la surface vue du ciel ; les textes nous plongent dans les profondeurs des lacs, des rivières et des fleuves. Un voyage fabuleux, pour redécouvrir la beauté de notre planète et prendre conscience de l'équilibre précaire de la précieuse et indispensable eau douce.