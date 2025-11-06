Dictionnaire encyclopédique des couleurs au Moyen Age

Cet ouvrage présente la couleur au Moyen Age sous tous ses aspects : le lexique et les faits de nomination, la chimie des pigments et des colorants, les techniques de peinture et de teinture, les systèmes vestimentaires et les codes qui les sous-tendent, la place de la couleur dans la vie quotidienne, les règlements émanant des autorités, les moralisations des hommes d'Eglise, les spéculations des hommes de science, les créations artistiques et littéraires, le monde des emblèmes et des symboles. Etudier l'histoire des couleurs n'est jamais un exercice facile. Le Moyen Age ne fait pas exception, bien au contraire. Sur les objets, les images et les oeuvres d'art qu'il nous a laissés, nous voyons les couleurs non pas dans leur état d'origine mais tel que le temps les a transformées ; l'écart est parfois considérable. Nous les voyons en outre dans des conditions de lumière sans rapport avec les éclairages anciens, tous produits par des flammes. A ces difficultés documentaires et matérielles s'ajoute l'impossibilité de projeter dans le passé, sans précaution aucune, nos connaissances actuelles, nos définitions, nos classifications, nos sensibilités. Ce n'étaient pas celles du Moyen Age, ni celles de l'Antiquité ou des temps modernes. Le danger d'anachronisme est là qui guette l'historien à chaque coin de document. Le présent dictionnaire tente de cerner ce qu'est la couleur au Moyen Age, tantôt matière, tantôt lumière, tantôt vocable, tantôt concept. Pour ce faire, il nous propose un ensemble d'environ deux cents notices, prenant en compte tous les domaines où la couleur est à l'oeuvre : le lexique et les faits de nomination, la chimie des pigments et des colorants, les techniques de peinture et de teinture, les systèmes vestimentaires et les codes qui les sous-tendent, la place de la couleur dans la vie quotidienne, les règlements émanant des autorités, les moralisations des hommes d'Eglise, les spéculations des hommes de science, les créations artistiques et littéraires, le monde des emblèmes et des symboles. Le dictionnaire lui-même est accompagné d'un ensemble de trente-deux documents iconographiques, commentés avec précision et mettant en valeur les différentes fonctions de la couleur dans les images médiévales.