A la poursuite d'Aldafaor

Niko Henrichon, Joe Kelly

ActuaLitté
Dans un monde où cohabitent humains et animaux doués de parole, la renarde Fang s'est vu confier un lourd fardeau : combattre les démons qui prennent possession des êtres affaiblis aux âmes torturées. Elle peut maintenant compter sur le soutien de ses amis, le cerf Wei-Tzu et l'ours Rong, pour l'aider dans cette tâche et l'empêcher, en accomplissant sa mission, de se perdre elle-même. Ensemble, sauront-ils venir à bout d'un démon à mille têtes ?

Par Niko Henrichon, Joe Kelly
Chez Les Humanoïdes Associés

Auteur

Niko Henrichon, Joe Kelly

Editeur

Les Humanoïdes Associés

Genre

Fantastique

A la poursuite d'Aldafaor

Niko Henrichon, Joe Kelly

Paru le 15/10/2025

64 pages

Les Humanoïdes Associés

14,50 €

9782731626605
