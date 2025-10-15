A la poursuite d'Aldafaor

Dans un monde où cohabitent humains et animaux doués de parole, la renarde Fang s'est vu confier un lourd fardeau : combattre les démons qui prennent possession des êtres affaiblis aux âmes torturées. Elle peut maintenant compter sur le soutien de ses amis, le cerf Wei-Tzu et l'ours Rong, pour l'aider dans cette tâche et l'empêcher, en accomplissant sa mission, de se perdre elle-même. Ensemble, sauront-ils venir à bout d'un démon à mille têtes ?