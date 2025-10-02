Inscription
Jeux interdits

Emma Green

"A 15 ans, j'ai rencontré mon pire ennemi. Sauf que Tristan Quinn était aussi le fils de la nouvelle femme de mon père. Et que ça faisait de lui mon demi-frère. Entre nous, la guerre était déclarée, et on n'a pas tenu deux mois sous le même toit. A 18 ans, le roi des emmerdeurs revient du pensionnat où il a été envoyé pour le lycée. Il a son diplôme en poche, les yeux les plus perçants qu'on n'ait jamais posés sur moi et un sourire insupportable que j'ai bien envie d'effacer de sa gueule d'ange. Ou d'embrasser, juste pour le faire taire... Mais ça, ce serait bien la pire idée qui soit". Entre Liv et Tristan, c'est à celui qui tiendra le plus longtemps. Sans craquer. Sans commettre un meurtre. Sans jouer avec le feu ou, pire, tomber éperdument amoureux...

Par Emma Green
Chez Editions ESI

Auteur

Emma Green

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Jeux interdits

Emma Green

Paru le 02/10/2025

499 pages

Editions ESI

8,90 €

9782371267794
