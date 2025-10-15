De ma famille

"Tout ce qui l'a menée là. Des confidences. Des promesses, certaines rompues. Et un baiser". Claire a disparu, et le monde de Yohan, son mari, s'écroule. Il en est persuadé, jamais elle ne les aurait quittés volontairement, lui et leur bébé de cinq mois. Rongé par l'angoisse, furieux d'être suspecté par la police, il se lance seul dans l'enquête. C'est alors que surgit une inconnue prétendant être une amie de Claire et détenir la clé du mystère. Selon elle, tout s'est noué en Bourgogne, au début des années 2000, quand Claire était adolescente. Une période dont elle n'a jamais parlé à Yohan... Qui est vraiment Claire ? Victime, coupable, ou prisonnière d'un passé que personne ne veut affronter ?? Une chose est sûre, Yohan ne reculera devant rien pour retrouver la femme qu'il aime, la mère de son fils - celle qu'il pensait connaître. "Impossible de reposer ce bouleversant thriller. Bluffant ! " Alexandra Swierc, Payot Lausanne