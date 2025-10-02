Inscription
#Essais

Satchmo

Thierry Beauchamp, Louis Armstrong

ActuaLitté
Dans cette autobiographie sincère et vibrante, Louis Armstrong retrace son parcours : une enfance pauvre à La Nouvelle-Orléans, les fanfares de rue où tout commence, puis l'ascension fulgurante de celui qui deviendra l'une des figures majeures du jazz. Au fil des pages, il révèle sa passion inépuisable pour la musique, son style novateur, mais aussi les blessures infligées par le racisme et la ségrégation. Derrière la légende, apparaît un homme drôle, lucide, profondément humain, nourri de misère, d'amitiés, d'amours et d'une quête obstinée de dignité. Un témoignage unique, où se mêlent intimité, mémoire collective et génie musical – porté par une énergie aussi communicative que son swing.

Par Thierry Beauchamp, Louis Armstrong
Chez Libretto

|

Auteur

Thierry Beauchamp, Louis Armstrong

Editeur

Libretto

Genre

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

Satchmo

Louis Armstrong trad. Thierry Beauchamp

Paru le 02/10/2025

203 pages

Libretto

10,20 €

ActuaLitté
9782369149989
© Notice établie par ORB
