Dans cette autobiographie sincère et vibrante, Louis Armstrong retrace son parcours : une enfance pauvre à La Nouvelle-Orléans, les fanfares de rue où tout commence, puis l'ascension fulgurante de celui qui deviendra l'une des figures majeures du jazz. Au fil des pages, il révèle sa passion inépuisable pour la musique, son style novateur, mais aussi les blessures infligées par le racisme et la ségrégation. Derrière la légende, apparaît un homme drôle, lucide, profondément humain, nourri de misère, d'amitiés, d'amours et d'une quête obstinée de dignité. Un témoignage unique, où se mêlent intimité, mémoire collective et génie musical – porté par une énergie aussi communicative que son swing.