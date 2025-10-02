Marie-Hélène Lafon célèbre Gustave Flaubert, son travail d'écriture et son ouvre en réunissant quelques belles pages de Madame Bovary et de L'Education sentimentale précédées d'un texte. "Flaubert à cheval. Flaubert fut beau. Flaubert fut jeune. Jeune. Glorieux. Blond, bouclé. Grand et bien fait. Flaubert eut mal aux dents. Il fut foudroyé à dix-sept ans sur le chemin de Pont-l'Evêque ; on ne sait pas bien par quoi il fut foudroyé ; il le fut et il échappa au Droit et il put commencer à devenir. Flaubert est inépuisable. Flaubert for ever." Marie-Hélène Lafon