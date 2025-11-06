Inscription
#Essais

Reflux gastrique

Marie-France Lalancette

Osez cuisiner pour bien manger Ca refoule ? Votre corps vous parle. Vous avez essayé tous les médicaments sans venir à bout de vos brûlements d'estomac. Mais avez-vous tenté de revenir à l'essentiel, en fournissant à votre corps une alimentation adaptée ? Grâce à des menus qui apportent une haute valeur nutritive et de la douceur dans vos journées, soulagez ce reflux qui mine votre vie ! Sachez quoi manger et cuisinez - c'est facile - pour prendre le contrôle de votre alimentation et de votre santé. Découvrez 53 recettes. Cuisinez vous-même vos repas : c'est facile. Osez préparer de délicieuses recettes rapides : soupe pho, tajine de poulet, barquettes de crevettes et de pamplemousse, grilled cheese réinventé, burgers de crabe, salade repas au saumon et à l'aneth, crêpes bretonnes, crème brûlée facile. Grâce à ce guide : - identifiez les changements dans vos habitudesalimentaires qui favoriseront une meilleure digestion ; - prévenez les carences et les complications à long terme ; - cuisinez des repas nutritifs avec des aliments savoureux et faciles à digérer. Tout est dans votre assiette !

Par Marie-France Lalancette
Chez Modus Vivendi

|

Auteur

Marie-France Lalancette

Editeur

Modus Vivendi

Genre

Autres régimes

Reflux gastrique

Marie-France Lalancette

Paru le 06/11/2025

196 pages

Modus Vivendi

18,95 €

ActuaLitté
9782897763107
