Marguerite ou les confidences d'une boîte à chaussures

Quand Alice se rend chez sa mère, dont elle est sans nouvelles depuis trois jours, celle-ci a disparu. Dans la chambre, quelques affaires éparpillées laissent penser à un départ précipité. Alors qu'elle remet un peu d'ordre, Alice découvre une vieille boîte à chaussures contenant quelques objets du passé. Face à une photo en noir et blanc, quelques cartes postales d'un mystérieux inconnu, une lettre et un mot énigmatiques, Alice comprend que sa mère, dont elle a toujours été très proche, a préféré malgré tout taire une partie de sa vie. Où Marguerite est-elle partie ? Pourquoi ? Quel est son secret ? Et qui est cet amour dont elle n'a jamais parlé ? Au fil de ses recherches, il se pourrait bien que certaines révélations viennent remettre en question la propre existence d'Alice.