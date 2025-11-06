Inscription
#Roman francophone

Marguerite ou les confidences d'une boîte à chaussures

Céline Colle

Quand Alice se rend chez sa mère, dont elle est sans nouvelles depuis trois jours, celle-ci a disparu. Dans la chambre, quelques affaires éparpillées laissent penser à un départ précipité. Alors qu'elle remet un peu d'ordre, Alice découvre une vieille boîte à chaussures contenant quelques objets du passé. Face à une photo en noir et blanc, quelques cartes postales d'un mystérieux inconnu, une lettre et un mot énigmatiques, Alice comprend que sa mère, dont elle a toujours été très proche, a préféré malgré tout taire une partie de sa vie. Où Marguerite est-elle partie ? Pourquoi ? Quel est son secret ? Et qui est cet amour dont elle n'a jamais parlé ? Au fil de ses recherches, il se pourrait bien que certaines révélations viennent remettre en question la propre existence d'Alice.

Par Céline Colle
Chez Editions Jouvence

|

Auteur

Céline Colle

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Littérature française

Marguerite ou les confidences d'une boîte à chaussures

Céline Colle

Paru le 06/11/2025

240 pages

Editions Jouvence

16,95 €

9782889840403
