Psychologie du totalitarisme

Marielsa Salsilli, Mattias Desmet

Pourquoi sommes-nous si vulnérables à la manipulation collective ? Découvrez les racines psychologiques du totalitarisme moderne. Dans cet essai percutant, le professeur de psychologie clinique Mattias Desmet explore les mécanismes psychologiques qui sous-tendent la montée du totalitarisme de masse. Il identifie quatre facteurs clés - isolement social, manque de sens, anxiété et insatisfaction flottantes - qui rendent une société vulnérable à la manipulation collective. A travers l'exemple de la crise du COVID-19, Desmet montre comment ces dynamiques ont été exacerbées, conduisant à une unification de la population autour d'un ennemi commun, le virus. Cette "hypnose collective" crée un climat où les individus, pris dans une quête de sens et de solidarité, se tournent aveuglément vers un narratif dominant. La psychologie du totalitarisme est une réflexion essentielle sur la psychologie de masse et la manière dont les sociétés peuvent être conditionnées à accepter des idéologies totalitaires. Un ouvrage clé pour comprendre les dangers d'une pensée collective déconnectée de la liberté individuelle.

Par Marielsa Salsilli, Mattias Desmet
Chez Yves Michel Editions

Auteur

Marielsa Salsilli, Mattias Desmet

Editeur

Yves Michel Editions

Genre

Sciences politiques

Psychologie du totalitarisme

Mattias Desmet trad. Marielsa Salsilli

Paru le 02/10/2025

304 pages

Yves Michel Editions

24,90 €

9782364292840
