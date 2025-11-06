Inscription
#Essais

Connexion avec ton âme

Kévin Piranio, Clémentine Rocheron

ActuaLitté
JETEZ LES DES ET PLONGEZ AU COEUR DE VOTRE ETRE INTERIEUR ! Seul, en famille ou entre amis, ce jeu doux et bienveillant vous permettra de vous relier à votre âme, à l'Univers et à vos alliés de l'invisible. Il vous permettra d'explorer votre mission de vie, de découvrir votre famille d'âme ou de vous reconnecter à vos vies antérieures. De manière ludique et vibrante, chaque case vous révèlera de précieux conseils, une guidance ou un défi pour évoluer plus sereinement au quotidien. Alors préparez-vous à une aventure passionnante et transformez le jeu de la vie en quête spirituelle inoubliable !

Par Kévin Piranio, Clémentine Rocheron
Contre-dires

|

Auteur

Kévin Piranio, Clémentine Rocheron

Editeur

Contre-dires

Genre

Arts divinatoires

Connexion avec ton âme

Kévin Piranio, Clémentine Rocheron

Paru le 06/11/2025

Contre-dires

28,00 €

ActuaLitté
9782849339800
