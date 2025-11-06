Correspondance d'Henri Bosco avec Joseph d'Arbaud (1924-1947)

Ce volume consacré à la correspondance que le jeune poète et romancier Bosco entretint avec son "mentor" Joseph d'Arbaud, de 1924 à 1947, éclaire en particulier son rapport avec la langue et la littérature provençales. De 1924 à 1947, Bosco entretient avec Joseph d'Arbaud, son " parrain " en langue et littérature provençales, une importante correspondance encore inédite. Jean-Yves Casanova en a assuré la transcription, l'édition, la présentation et l'annotation. De Naples à Rabat où il est successivement en poste, le jeune Bosco fait part à son aîné et mentor, auteur de La Bête du Vaccarès dont il s'inspirera dans Malicroix, de ses expériences et inspirations poétiques et romanesques, et de sa double relation d'écrivain avec la "langue du père" , le provençal, et la langue française. Le carnet critique rassemble une étude de Danièle Henky sur l' "écriture de la trace" dans l'oeuvre de Bosco, une contribution de Christian Morzewski sur la géopoétique de l'oeuvre bosquienne, et une synthèse de Bernard Vigneron sur le cycle d'Hyacinthe. La bibliographie critique des études bosquiennes pour les années 2023-2024 est établie par Arnaud Dhermy.