Au nom du ciel est une fable contemporaine, une comédie noire sur l'ornithologie en Terre Sainte. A travers l'histoire de plusieurs espèces d'oiseaux, la pièce explore les tensions et conflits qui résonnent dans le ciel de la Cisjordanie, entre Jérusalem Est et Jérusalem Ouest. La pièce se déroule dans la vieille ville de Jérusalem, près de la mosquée Al-Aqsa et du Mur des Lamentations, au-dessus d'un local à poubelles. Elle met en scène trois oiseaux ? : un Bulbul, une Drara et un Martinet noir. Ensemble, ils enquêtent sur l'assassinat d'Iyad Al-Hallaq un Palestinien autiste de 32 ans, tué par la police israélienne en 2020. Depuis le ciel, ces oiseaux tentent de comprendre les circonstances de cette tragédie en explorant la complexité de cet événement sous un angle aérien et symbolique.