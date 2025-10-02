Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était

Dans L'Origine de la famille, de la propriété privée et de l'Etat , Engels défendait la thèse fameuse selon laquelle l'oppression des femmes serait une conséquence de l'accumulation des richesses et de la hiérarchisation en classes sociales. Cette " défaite historique du sexe féminin " aurait ainsi marqué la fin d'un état prévalant depuis l'aube de l'humanité, dans lequel hommes et femmes auraient occupé des positions égalitaires, voire où les secondes auraient tenu une place éminente. C'est cette conviction, dont l'influence perdure encore de nos jours, que Christophe Darmangeat s'attache à réfuter en mobilisant de nombreuses données ethnographiques et archéologiques. Il démontre que, selon toute probabilité, la domination masculine constitue un fait extrêmement ancien et que la division sexuelle du travail, en réservant universellement aux hommes le maniement des armes et l'exercice de la force, a joué un rôle primordial dans son instauration. Ce raisonnement matérialiste éclaire, en miroir, les raisons pour lesquelles la société moderne est la première de l'histoire humaine à avoir sécrété l'idéal de l'" égalité des sexes " - en fait, de la disparition des genres.