De pierre et de chair

Le coeur de la victime a été remplacé par une pierre. Pulsion sadique, règlement de comptes entre gangs de motards, vengeance familiale ? Le corps de la jeune fille a été retrouvé au bord d'une route, un petit matin d'hiver. Son assassinat bouleverse toute une communauté. Une intrigue intense qui interroge sur les différentes visions du pardon et de l'absolution. Le coeur de la victime a été remplacé par une pierre. Pulsion sadique, règlement de comptes entre gangs de motards, vengeance familiale ? Le corps de la jeune fille a été retrouvé au bord d'une route, un petit matin d'hiver. Son assassinat bouleverse toute une communauté. L'inspecteur Nathan Redlink et son équipe mènent l'enquête sur plusieurs fronts. Les mémoires torturées émergent difficilement parmi les habitants de ces petits villages paysans, tant les tabous et les secrets sont pesants. Une violence sourde sévit, celle qui tait les injustices et abîme les âmes. Les policiers vont devoir se confronter à leurs propres démons et oser d'affranchir des convenances pour percer à jour le mystère d'une malédiction dont la responsabilité incombe à ceux que l'on n'ose que trop rarement soupçonner. Une intrigue intense qui interroge sur les différentes visions du pardon et de l'absolution.