Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

De pierre et de chair

Vanessa Trüb

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le coeur de la victime a été remplacé par une pierre. Pulsion sadique, règlement de comptes entre gangs de motards, vengeance familiale ? Le corps de la jeune fille a été retrouvé au bord d'une route, un petit matin d'hiver. Son assassinat bouleverse toute une communauté. Une intrigue intense qui interroge sur les différentes visions du pardon et de l'absolution. Le coeur de la victime a été remplacé par une pierre. Pulsion sadique, règlement de comptes entre gangs de motards, vengeance familiale ? Le corps de la jeune fille a été retrouvé au bord d'une route, un petit matin d'hiver. Son assassinat bouleverse toute une communauté. L'inspecteur Nathan Redlink et son équipe mènent l'enquête sur plusieurs fronts. Les mémoires torturées émergent difficilement parmi les habitants de ces petits villages paysans, tant les tabous et les secrets sont pesants. Une violence sourde sévit, celle qui tait les injustices et abîme les âmes. Les policiers vont devoir se confronter à leurs propres démons et oser d'affranchir des convenances pour percer à jour le mystère d'une malédiction dont la responsabilité incombe à ceux que l'on n'ose que trop rarement soupçonner. Une intrigue intense qui interroge sur les différentes visions du pardon et de l'absolution.

Par Vanessa Trüb
Chez Favre

|

Auteur

Vanessa Trüb

Editeur

Favre

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur De pierre et de chair par Vanessa Trüb

Commenter ce livre

 

De pierre et de chair

Vanessa Trüb

Paru le 06/11/2025

200 pages

Favre

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782828922559
9782828922559
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.